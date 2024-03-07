تقرير: حماس تطرح طلبا يتعلق بأسرى 48 في مفاوضات الهدنة

حماس ترفض أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على إمكانية الإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال من فلسطينيي الـ48 أو من سكان القدس المحتلة، في إطار صفقة تبادل محتملة مع إسرائيل تشمل هدنة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

ذكرت هيئة البثة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، أن حركة حماس طرحت مطلبا جديدا في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، يتعلق بالحركة الوطنية الأسيرة من فلسطينيي الـ48.

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وبحسب "كان 11"، فإن حماس ترفض بأن يكون لإسرائيل "حق النقض" (الفيتو) على إطلاق سراح أسرى من فلسطينيي الـ48 أو من القدس المحتلة، في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين الحركة وسلطات الاحتلال.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن "حماس تحاول بذلك ربط نفسها بالمواطنين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يُنظر إليه في إسرائيل على أنه إشكالي للغاية ويصعّب المهمة على المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات التي تجري في القاهرة".

ومع ذلك، رجّح التقرير أن توافق الحكومة الإسرائيلية، في نهاية المطاف، أن تشمل الصفقة إطلاق سراح فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، في ظل أن مكانتهم القانونية (مقيمون وليسوا مواطنين في إسرائيل).

ويجتمع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، الخميس، لبحث "الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات وشهر رمضان الذي سيحل الأسبوع المقبل".

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لإبلاغ الوسطاء بموقف إسرائيل من مقترح حماس، الأمر الذي نفته مصدر إسرائيلي مطلع تحدث لـ"كان 11".

دخلت المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة يومها الرابع في القاهرة، وسط ضغوط لا سيما أميركية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

في المقابل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان من بيروت الثلاثاء "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا".

ويسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أسابيع إلى التوصل لهدنة لمدة ستة أسابيع في غزة قبل رمضان، بما تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتشترط حماس خصوصا "الوقف الشامل للعدوان والحرب ولاحتلال قطاع غزة" و"البدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار"، وفق ما أفاد عضو القيادة السياسية للحركة، باسم نعيم.

إلا ان إسرائيل ترفض هذه الشروط مؤكدة نيتها مواصلة هجومها حتى القضاء على حركة حماس وتشترط أن تقدم لها الحركة قائمة محددة بأسماء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.