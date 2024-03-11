نتنياهو: "خلاف بايدن ليس معي وإنما مع جميع سكان دولة إسرائيل"

وقال حول تأثير هذه الخلافات على صفقة تبادل أسرى، إن "هذه الاقتباسات (من تصريحات بايدن) تضر باستيعاب العالم أننا موحدون، ومن شأنها أن تلحق ضررا". ويعلن فشل اغتيال القيادي في حماس مروان عيسى

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" اليوم، الإثنين، أن الأزمة في العلاقات بينه وبين الرئيس الأميركي، جو بايدن، هي خلاف بين بايدن وبين جميع سكان إسرائيل.

وحسب نتنياهو، فإن "خلاف بايدن ليس معي وإنما مع جميع سكان دولة إسرائيل الموحدين أكثر مما مضى". وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات بينه وبين بايدن تؤثر على مفاوضات صفقة تبادل أسرى، قال نتنياهو إنه "طالما أن العالم يدرك أن إسرائيل والولايات المتحدة موحدتان فإنه لا توجد مشكلة في ذلك. وهذه الاقتباسات (من تصريحات بايدن) تضر باستيعاب أننا موحدون، ومن شأنها أن تلحق ضررا".

ونفى نتنياهو في مقطع فيديو، نشره اليوم، التكهنات في إسرائيل حول اغتيال نائب قائد الذراع العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، في غارة جوية شنتها مروحية قتالية، ليلة السبت – الأحد الماضية.

وقال: "نحن في طريقنا إلى انتصار مطلق. وفي الطريق إلى هذا الانتصار، صفينا رقم 4 في حماس. و3، 2 و1 في الطريق. جميعهم محكومون بالموت، وسنصل إلى جميعهم".

وحسب التصنيفات الإسرائيلية، فإن القيادي رقم 1 في حماس هو يحيى السنوار، رقم 2 هو محمد الضيف، ورقم 3 هو مروان عيسى، ورقم 4 هو صالح العاروري الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه يحقق في احتمال نجاح عملية اغتيال عيسى بقصف "هدف" في مخيم النصيرات، وتبين أنه نفق، بادعاء "وجود معلومات استخباراتية" حول تواجد عيسى في المكان.

وكانت تقارير فلسطينية قد أفادت باستشهاد 5 مدنيين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين في هذه الغارة.