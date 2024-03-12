جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

اسم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، وغيره من مسؤولي السلطة الفلسطينية الذي تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنهم "معتدلون" تطرح في مداولات أمنية لبحث الجهة التي يمكن أن يوكل الاحتلال لها "مؤقتا" مسؤولية الإدارة المدنية لقطاع غزة.

تبحث أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية في غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما أفادت الإذاعة العام الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، اليوم الثلاثاء.

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وأشار التقرير إلى أن أحد الأسماء المطروحة هو اسم رئيس رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، الذي وصفته بأنه "مقرب" من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ وذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، طرح اسم فرج في مداولات أمنية مغلقة عقدت مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن المداولات الأمنية الإسرائيلية شهدت كذلك طرح أسماء مسؤولين فلسطينيين "معتدلين"، "غير منتمين حماس وغير مقربين من الحركة"، إذ تبحث أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية أن "توكل إليهم بشكل مؤقت مسؤولية إدارة حياة سكان قطاع غزة".

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن فرج ليس الوحيد في قائمة الأسماء التي تم تداولها في المناقشات الأمنية التي عقدت مؤخرا في تل أبيب؛ ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن "حماس تعمل على زيادة سيطرتها على قطاع غزة، خاصة على المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، وبالتالي يجب الدفع بحلول والتقدّم بها سريعًا".