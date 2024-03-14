إغلاق أيالون: مظاهرةحاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب بالإفراج عن الأسرى

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بسن قانون يلزم الحريديين بالمشاركة في الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي ويحثها على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس.

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم، الخميس، في تل أبيب، احتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس تعيد بموجبها الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

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كما طالب المتظاهرون، في النشاط الاحتجاجي الذي شارك فيه زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بسن قانون يلزم الحريديين بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وخلال المظاهرة الحاشدة، تمكن العشرات من المتظاهرين من الوصول إلى طريق "أيالون" السريع وإغلاق مساريه في كلا الاتجاهين، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريقهم بالقوة لفتح الشارع أمام حركة المرور.

وفي ميدان هبيما في تل أبيب، تجمع حوالي عشرة آلاف شخص للاحتجاج على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي وطالبوا بـ"توزيع متساو وعادل للأعباء".