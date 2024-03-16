تقرير: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تستأنف في الدوحة الأحد

الوسطاء يعملون على "سد الفجوات المتبقية" في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بموجب صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس؛ الدوحة تستضيف جولة جديدة من المحادثات، الأحد؛ "تفاؤل أميركي حذر".

تتواصل المحاولات للتوصل إلى هدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على قطاع غزة المحاصر، في ظل التقارير التي تشير إلى محادثات تستضيفها الدوحة، مطلع الأسبوع المقبل، يجتمع خلالها الوسيطان القطري والمصري مع الجانب الإسرائيلي، في أعقاب المقترح الذي قدمته حماس وُعدّ موقفا أكثر مُرونة من الحركة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع (لم تسمه)، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد، دافيد برنياع، محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر، ومسؤولين مصريين، في الدوحة، يوم غد، الأحد.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على "الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الإسرائيليين، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة".

واقترحت حركة حماس، في رد مكتوب سلمه الوسطاء للجانب الإسرائيلي، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين. وقال قيادي في حماس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 إسرائيليا من النساء وكبار السن والمرضى.

وقال إن ذلك مقابل أن "تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي". وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.

وتحدثت الحركة، بحسب القيادي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.

كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة من قبل حماس، "الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الدول الوسيطة، خصوصا الولايات المتحدة وقطر ومصر، تعمل "بلا كلل على سد الفجوات المتبقية"، فيما أبدى البيت الأبيض "تفاؤلا حذرا" بإمكان التوصل لهدنة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إلى أن اقتراح حماس يندرج "ضمن حدود" ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن وفدا سيسافر إلى قطر لاستكمال المفاوضات، مع وصفه مطالب حماس بأنها "غير واقعية"..

وتزايدت انتقادات واشنطن التي تزود إسرائيل بمساعدات بمليارات الدولارات، لنتنياهو لكنها لم تدعم وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، المؤيد لوقف النار، بعد لقائه بالرئيس جو بايدن في واشنطن، "لا أعتقد أنّ أحدًا منّا يرغب بأن يرى أسلحة أميركية تُستخدم بهذه الطريقة. الطريقة التي تُستخدم بها في الوقت الراهن (من قبل إسرائيل) ليست للدفاع عن النفس".

وفي ظل الدمار الهائل والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وانقطاع الماء والكهرباء، تخشى الأمم المتحدة من مجاعة تعم القطاع ولا سيما في الشمال الذي يصعب الوصول إليه ويعاني من حالات "انفلات أمني".

ويقول السكان في الشمال إنهم ما عادوا يجدون ما يقتاتون عليه بعد أن تمكنوا من البقاء عبر أكل نباتات برية وأعلاف الحيوانات. وينتظر كثيرون منهم قدوم شاحنات المساعدات، في حين ارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر عبر استهداف المواطنين خلال مثل هذه التجمعات لانتظار المساعدات.

وتصل المساعدات أساسا من مصر عبر معبر رفح في جنوب غزة، بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي دقيق. لكنها تظل غير كافية على الإطلاق بالنظر إلى الاحتياجات الهائلة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وثمة سباق مع الزمن في محاولة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية مباشرة إلى شمال القطاع من خلال إلقائها من الجو أو عبر ممر بحري انطلاقا من قبرص.

وبعد ثلاثة أيام من انطلاقها من لارنكا، وصلت سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية التي قطرت منصة تحمل 200 طن من المؤن من منظمة "وورلد كيتشن سنترال" إلى شاطئ غزة حيث بنت رصيفا عائما مكنها من إفراغ حمولتها استعدادًا لتوزيعها السبت.

وقالت المنظمة غير الحكومية إنها تعد سفينة ثانية في لارنكا تحمل 240 طنًا من المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى "120 كيلوغراما من التمور الطازجة من الإمارات لسكان غزة".

وقالت إنه لا يمكنها إعطاء "معلومات بشأن موعد إبحار قاربنا الثاني وسفينة الطاقم" في العملية التي أطلقت عليها اسم "عملية سفينة" وتنفذها مع الإمارات و"أوبن آرمز"، بدعم من حكومة قبرص.

وشددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أن نقل المساعدات بحرا أو جوا لا يمكن أن يكون بديلا عن إدخالها برا.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "انتشرت لتأمين المنطقة"، مؤكدا أن "السفينة خضعت لفحص أمني كامل".

وأضاف أن دخول المساعدات الإنسانية بحرا "لا ينتهك" الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007 وأحكمته بالتزامن مع حربها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.