شولتس لنتنياهو: "يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة

اجتمع المستشار الألماني، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، في القدس، وبحثا تطورات الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، في محاولة من الجانب الألماني للضغط على تل أبيب لدفعها إلى إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس.

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، مساء اليوم، الأحد، إلى "اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، في حين شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل حربها على القطاع المحاصر إلى حين "القضاء على حركة حماس" وتحقيق أهداف الحرب.

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وقال المستشار الألماني، الذي وصل إلى البلاد مساء اليوم قادما من الأدرن في إطار جولة له في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة من 163 يوما على قطاع غزة، إنه "يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكدًا أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".

وشدد شولتس، الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نتنياهو، في أعقاب اجتماع بين الاثنين بحضور مسؤولين ألمانيين وإسرائيليين، على أنه "لا يمكن أن نقف ونشاهد الفلسطينيين وهم يتضورون جوعا".

وشارك في الاجتماع، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، كل من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس طاقم نتنياهو، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، والمستشار السياسي وسفير إسرائيل لدى ألمانيا؛ وعن الجانب الألماني، شارك مستشار الأمن القومي، وكبير مستشاري شولتس لشؤون الشرق الأوسط، والسفير الألماني لدى إسرائيل.

بدوره، قال نتنياهو في المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني، إن أي اتفاق محتمل "يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها" سيكون خطوة "إلى الوراء وليس إلى الأمام" على مسار السلام، مجدّدا التأكيد على وجوب أن تكون "المسؤوليات الأمنية" في غزة بيد إسرائيل، في إشارة إلى سيطرة الاحتلال الأمنية على قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل لن تشن عملية عسكرية في رفح ما دام السكان "محاصرين فيها"، وقال إن شن عملية في رفح "ليس أمرًا سنفعله تاركين السكان محاصرين فيها، بل في الواقع سنفعل العكس"، في وقت الذي يحث فيه المجتمع الدولي إسرائيل بعدم الهجوم على المنطقة التي يتواجد فيها نحو 1.5 فلسطيني، دون خطة لحماية المدنيين.

وادعى نتنياهو أن "حماس تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة"، زاعما أن تل أبيب "تبذل جهودًا كبيرة لزيادة المساعدات، جوًا وبحرًا وبرًا. المشكلة هي ما يحدث للمساعدات عندما تصل إلى غزة. تنهب عن طريق حماس. ستبذل إسرائيل كل ما في وسعها لزيادة المساعدات وتقليل الخسائر البشرية".

وأضاف نتنياهو "اتفقنا على ضرورة إخراج حماس من القطاع. وعندما تحدثنا عن اليوم التالي لحماس، أود أن أؤكد على أنه اليوم التالي لحماس"، مشددا على أنه "يجب القضاء على الحركة وأن لا تشكل غزة تهديدا بعد ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، وادعى أن جيش الإسرائيلي قام بأكثر ما يستطيع القيام به ضمن القانون الدولي"،

وأضاف نتنياهو "لا يمكننا القبول بحركة حماس في السلطة ويجب القضاء عليها من أجل تحسين آفاق السلام". في المقابل، قال شولتس إن برلين "تشعر بالقلق من تطورات الحرب"، وأضاف أنه "كلما طالت الحرب كلما زاد عدد الضحايا المدنيين وكلما أصبح الوضع في غزة مؤسفا وكارثيا".

وتابع "يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة، ويجب التفكير في الجانب الإنساني في ما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، مشددا على ضرورة "زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وقال "نحن بحاجة إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن في غزة. أعبر عن امتناني لجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر".

وشدد على أنه "بغض النظر عن مدى أهمية الهدف، فهل يمكن أن يبرر مثل هذه التكلفة الرهيبة. أو هناك طرق أخرى لتحقيق ذلك؟ المنطق العسكري هو أحد الاعتبارات، ولكن هناك أيضًا منطق إنساني. كيف سيتم حماية 1.5 مليون شخص - إلى أين يجب أن يذهبوا؟".

وأضاف شولتس أنه "لا يمكن الانتصار على الإرهاب من خلال السبل العسكرية فقط. نحتاج لحل يضمن السلام المستدام من خلال الآفاق الإيجابية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. يجب إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية والعمل على إصلاحها والتقدم نحو السلام على أساس حل الدولتين".