قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

هاجمت طائرات حربية إسرائيلية، الأحد، الحي الجنوبي في مدينة الخيام جنوب لبنان، في ظل استمرار دوي صفارات الإنذار في المناطق الحدودية والجليل الأعلى إثر إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

تجدد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، الأحد، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.

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وهاجمت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعات الفجر، الحي الجنوبي في مدينة الخيام جنوب لبنان، في ظل استمرار دوي صفارات الإنذار في المناطق الحدودية والجليل الأعلى إثر إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن طيران العدو الإسرائيلي ننفذ غارة جوية في ساعات الفجر بصاروخين، مستهدفا الحي الجنوبي في مدينة الخيام جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود من الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر، مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وإصابة أهدافها بدقة.