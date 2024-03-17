هليفي يعين 52 ضابطا جديدا بالجيش الإسرائيلي وسموتريتش يعارض

بحسب إذاعة الجيش، فإن هليفي سيعين 52 ضابطا جديدا، بينهم ضابطان بمنصبين حساسين لأن لهما علاقة مباشرة بالحرب على غزة والإخفاق الأمني والعسكري الإسرائيلي خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يبدأ رئيس هيئة أركان هرتسي هليفي، غدا الإثنين، عملية تعيينات في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، حيث أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معارضته لهذه التعيينات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب إذاعة الجيش، فإن هليفي سيعين 52 ضابطا جديدا، بينهم ضابطان بمنصبين حساسين لأن لهما علاقة مباشرة بالحرب على غزة والإخفاق الأمني والعسكري الإسرائيلي خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت أن المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية في الجيش، ورئيس إدارة التنسيق والارتباط المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة.

وسيعين رئيس هيئة الأركان أيضا 4 قادة ألوية في الساحات الثانوية، وهي اللواء 300 في الجليل الغربي وألوية "السامرة" و"عتصيون" و"يهودا".

وذكرت إذاعة الجيش أن من بين الضباط الذين يتنافسون على مختلف المناصب قادة وحدات شاركوا في الحرب على غزة والعملية البرية في القطاع.

وأبدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، معارضته لإجراء تعيينات جديدة في الجيش، قائلا إنه سيطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بوقف التعيينات.

وأوضح أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان هليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ"غير العاجلة" فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينيت، على حد تعبيره.

وقال سموتريتش إن "الشعب الإسرائيلي يقف خلف القيادة العسكرية من أجل كسب الحرب، وليس لتستمر القيادة الحالية للجيش".

وأضاف: "القيادة الفاشلة الحالية للجيش لا يجب أن تتولى تحديد شكل الجيش في السنوات القادمة، نريد تعيين قيادة عسكرية تقود عملية إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب".