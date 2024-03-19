الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط صاروخ كروز شمال إيلات

هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في شمال إيلات مع تواصل عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر وتبنيهم مرارا إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية.

أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ كروز أطلق من جهة البحر الأحمر في شمال إيلات فجر الإثنين؛ وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن حدث كهذا منذ بدء استهدافات الحوثيين للسفن المرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وتبنيهم مرارا إطلاق مسيّرات وصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية ردا على الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

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واعتبر في بيان له، أن "الصاروخ كان تحت مراقبة سلاح الجو، فيما لم تقع إصابات أو أضرار ويتم التحقيق في الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر الإثنين سقوط "هدف جوي مشبوه" في منطقة مفتوحة شمال إيلات بعد اجتيازها الأجواء الإسرائيلية من اتجاه البحر الأحمر.

وفي السياق، تبنى الحوثيون مرارا إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ نحو أهداف إسرائيلية في إيلات منذ بدء الحرب على غزة؛ ومن جانبه كان يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض العديد من "الأهداف الجوية" القادمة من اتجاه البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق الثلاثاء "إطلاق عدد من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح".

ومنذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية، التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتشن القوّات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.