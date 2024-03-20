بظل أزمة مع بايدن: نتنياهو يخاطب الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ

نتنياهو سيلقي كلمته خلال الاجتماع السياسي الأسبوعي لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، اليوم، وذلك بعد انتقادات شديدة وجهها له زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، التي انتقدها الجمهوريون ونتنياهو

قال مصدر مطلع إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين، عبر رابط فيديو خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغذاء اليوم، الأربعاء.

ويأتي حديث نتنياهو إلى الجمهوريين بعد أيام من إلقاء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمة انتقد فيها نتنياهو بشدة ووصفه بأنه عقبة أمام السلام.

وقال شومر، وهو مؤيد لإسرائيل منذ فترة طويلة وأرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل"، بعد خمسة أشهر من الحرب على غزة. ودعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وانتقد الجمهوريون شومر بشدة. وقال نتنياهو لشبكة "سي.إن.إن."، يوم الأحد الماضي، إن خطاب شومر "غير لائق".

وكانت صحيفة "بانش باول" للأخبار السياسية أول منفذ إعلامي يورد خطة نتنياهو لإلقاء كلمة في الغداء السياسي الأسبوعي للحزب الجمهوري.

وتأتي كلمة نتنياهو في ظل أزمة على خلفية خلافات حول خطة إسرائيلية لاجتياح رفح، بينه وبين الرئيس الأميركي، جو بايدن.