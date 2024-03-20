وزير الأمن الإسرائيلي يزور واشنطن الأسبوع المقبل

لم يوضح البيان تاريخ الزيارة، لكنه قال إن "غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في البنتاغون، للبحث في تطورات الحرب على قطاع غزة ومجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية ".

يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، في أول زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بناء على دعوة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وفق بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأربعاء.

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ولم يوضح البيان تاريخ الزيارة، لكنه قال إن "غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع في البنتاغون، للبحث في تطورات الحرب على قطاع غزة ومجالات التعاون العسكري الثنائي والقضايا الإنسانية ".

ودعا أوستن إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح، من دون خطة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين، وأوضح أن بلاده نقلت مخاوفها إلى المسؤولين الإسرائيليين على جميع المستويات.

يأتي ذلك، فيما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرسال كل من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي إلى واشنطن، لبحث استمرار الحرب على قطاع غزة.

ووافق نتنياهو على الزيارة التي يجريها وزير الأمن غالانت إلى واشنطن، الأسبوع المقبل.

وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أنه "لصالح استمرار القتال، وبناء على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيرسل رئيس الحكومة، نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة. وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في القطاع.