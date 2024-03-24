ماكرون يحذر نتنياهو: "نقل قسري للسكان من رفح سيشكل جريمة حرب"

ماكرون يقول لنتنياهو إن أي "نقل قسري للسكان يشكل جريمة حرب" وحذّر من اجتياح منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، وأخطره أن باريس ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في غزة.

صعّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لهجته تجاه إسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة، وشدد خلال مكالمة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، على "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرا من أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب".

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وكرر ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة" و"دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان". وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، الجمعة مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، بهدف التوسع الاستيطاني.

كما أطلع ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلي على نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل "بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، مساء الأحد.

وقال ماكرون إن "إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة)، لا يزال يمثل هدفا رئيسيا بالنسبة له"، وأشار إلى المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة (إسرائيلية وفرنسية) الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في غزة، ودعا الرئيس الفرنسي مجددا إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

نائبة الرئيس الأميركي: لا أستبعد عواقب على إسرائيل حال غزت رفح

وفي وقت سابق الأحد، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل في حال مضت في غزو مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة. وذلك في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأميركية. وشددت على أنه "كنا واضحين في محادثات متعددة مع إسرائيل وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطًأ فادحًا".

وتابعت "درست الخرائط لا يوجد مكان يذهب إليه النازحون برفح". وردا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة ستفكر في "العواقب" إذا مضت إسرائيل قدما في غزو رفح، قالت هاريس: "أنا لا أستبعد أي شيء"؛ وكان نتنياهو قد شدد خلال المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على تصميمه على اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة".

واعتبر نتنياهو، أن ذلك السبيل الوحيد لهزيمة حركة "حماس".

وتعتبر رفح حاليًا من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمال ووسط وجنوب القطاع، على النزوح إليها، حيث يتواجد فيها حاليا نحو 1.5 مليون فلسطيني، حسب بيانات أممية وفلسطينية.