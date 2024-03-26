حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

أصيب ثلاثة أشخاص في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، على مواقع في الجنوبي اللبناني، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام؛ فيما أطلقت عدة قذائف صاروخية من الجنوبي اللبناني استهدفت مبان في بلدات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، خلال ساعات الليل، وفق تقارير إسرائيلية.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن "غارات إسرائيلية على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلا غير مأهول، أدت إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة في صفوف مسعفي الدفاع المدني نقلوا إلى المستشفى في صور، كما لحقت بالمنازل أضرار جسيمة"، كما تعرضت قرى الجبين والضهيرة للقصف المدفعي المعادي.

وطوال الليل وحتى صباح اليوم، واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، في الجنوب اللبناني، كما أطلق الجيش الإسرائيلي ليلا، القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مجدل زون والناقورة.

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