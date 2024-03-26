هرتسوغ يدعو لاستمرار الحرب "وإحضار السنوار حيا أو ميتا"

سموتريتش: "سندخل إلى رفح. ويوجد تقدير للصداقة (مع الولايات المتحدة)، لكن هناك خطوطا حمراء والإصرار على موقفنا أيضا. وبالإمكان الاستسلام للضغوط ووقف الحرب في منتصفها، وهذا سيكون خطرا على دولة إسرائيل"

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال افتتاح مقر شركة "موبيلاي" في القدس اليوم، الثلاثاء، إلى الاستمرار في شن الحرب على غزة، بادعاء أنه "ينبغي إحضار السنوار حيا أو ميتا كي نتمكن من رؤية مخطوفينا في الديار".

واعتبر هرتسوغ أمام جمهور من اليمين الاستيطاني أن "الواقع هو على النحو التالي وعلى العالم وعلينا أن يستوعب ذلك: كل شيء يبدأ وينتهي بيحيى السنوار. هو الذي قرر المجزرة في 7 أكتوبر، وهو الذي يبحث منذئذ عن إراقة دماء أبرياء، وهو الذي يتطلع إلى تسخين الحلبة الإقليمية، وتدمير رمضان، والقيام بأي شيء من أجل تدمير الحياة المشتركة في بلادنا والمنطقة كلها، ومن أجل تخاصمنا مع أنفسنا".

وتابع أن "السنوار يسعى لممارسة الإرهاب وعلى العالم كله والمنطقة كلها أن يعلم أن المسؤولية تقع عليه فقط وأنه لن ينجح. ونحن لن نسمح له أن ينجح".

وعلى خلفية المصاعب في مفاوضات قطر حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، قال هرتسوغ إن "علينا الآن أن نكون موحدين ومتكتلين. وإسرائيل تبذل أي جهد من أجل إعادة المخطوفين إلى الديار. وتبذل أي جهد بطرق كثيرة ومتنوعة".

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على خلفية الأزمة بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن التي تصاعدت في أعقاب تهديدات إسرائيل باجتياح رفح، إنه "سندخل إلى رفح ونفكك حماس، ولا توجد طريقة أخرى لإنهاء الحرب".

وادعى سموتريتش "أننا في حرب وجودية، بدأت بكارثة. وهذا حدث معقد، وحجم دولة الإرهاب في غزة كان أكبر بكثير مما اعتقدنا. ونحن نفكك شكلهم، ولا توجد لدينا أي إمكانية لإنهاء هذه الحرب من دون انتصار مطلق، الذي يعني القضاء كليا على حماس، عسكريا وسياسيا".

وأردف أن "هذا يتطلب الصمود أمام الضغوط الدولية. ولدينا علاقات جيدة جدا ووثيقة مع الولايات المتحدة. والتعاون العسكري غير مسبوق منذ بداية الحرب. وإذا اعتقد أحد ما أنه بإمكاننا الرضوخ للضغط الدولي، عليه أن يدرك أننا سندخل إلى رفح ونفكك هناك كتائب حماس. ولا توجد طريقة أخرى لإنهاء الحرب. ومن انتصار لن يكون هناك أمن، ومن دون أمن لن يكون هناك اقتصاد".

وأضاف سموتريتش، الذي ترفض الإدارة الأميركية التعامل معه واستقباله بسبب مواقفه المتطرفة والعنصرية، أنه "يوجد تقدير للصداقة (مع الولايات المتحدة)، لكن هناك خطوطا حمراء والإصرار على موقفنا أيضا. ونحن نتصرف بصورة ناعمة ومعقدة. وبالإمكان الاستسلام للضغوط ووقف الحرب في منتصفهاـ وهذا سيكون خطرا على دولة إسرائيل".

وتابع أن "الرسالة يجب أن تكون أن الذي يجرؤ على أن يفعل بنا ما فعلته حماس، سيُباد. ومن يقول غير ذلك لا يقول الحقيقة. والجيش يعرف تنفيذ هذا الأمر. وصحيح، هذا يستغرق وقتا".