واشنطن: القول إن حماس انسحبت أو تعنتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن ليس دقيقا

قالت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "القول إن حماس انسحبت، أو تعنّتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن، ليس دقيقا". مصادر إسرائيلية تقول إنه على الرغم من رد حماس السلبيّ بالنسبة لتل أبيب، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

شدّدت واشنطن على أن تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لم يؤثّر على المفاوضات الرامية إلى التوصّل لصفقة تبادُل أسرى، مؤكّدة بذلك تقارير إسرائيلية تحدّثت عن النقطة ذاتها، قبل الإعلان الأميركيّ الرسميّ.

وقالت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "القول إن حماس انسحبت، أو تعنّتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن، ليس دقيقا".

وذكرت أن "مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، مضيفة: "سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي، لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح".

وشدّدت الخارجية الأميركية على أن "البدائل ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم".

وقالت إن "الاجتياح الشامل لرفح، سيضرّ بالمدنيين الفلسطينيين، وأمن إسرائيل، وسيتركها في عزلة دولية".

وأضافت أنه "لتحقيق الانتصار في المعركة مع حماس، يجب أن يكون هناك مسار سياسي لتحقيق طموحات الفلسطينيين".

لا علاقة لقرار حماس بعدم فرض فيتو أميركيّ

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان قد بقي في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، الدوحة، وعاد في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، إلى تل أبيب.

وفي حين ادعت الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض أعضاء الوفد المفاوض الإسرائيلي، ظلّوا في العاصمة القطرية ولم يعودوا إلى إسرائيل، في إشارة إلى أن استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن "موقف حركة حماس يثبت بوضوح أنها غير معنية بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة"، ويعتبر أن موقف الحركة من المفاوضات "بمثابة دليل مؤسف على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن" الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفض مسؤول أميركي وصفه موقع "واللا" الإسرائيليّ برفيع المستوى، المزاعم الإسرائيلية بشكل قاطع، وقال إن جميع أقسام البيان الذي نشره مكتب نتنياهو تقريبًا غير دقيقة، وتستند إلى تقارير إعلامية بشأن رد حماس، لا على نصّه الحقيقيّ.

وقال المسؤول الأميركي: "هذا سلوك غير عادل تجاه المختطفين، وعائلاتهم".

وأشار إلى أن رد حماس تم إعداده حتى قبل التصويت في مجلس الأمن الدولي، لذا لا علاقة له بالقرار الأميركي بعدم فرض الفيتو.

وقال المسؤول الأميركي: "لن نمارس السياسة بشأن القضية الأكثر حساسية وصعوبة، وسنظلّ مركّزين على التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين الذين لا يزالن في الأسر".

المفاوضات لا تزال مستمرّة؛ الوسطاء يعملون على مقترحات جديدة

وبحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، فإن مصادر إسرائيلية تقول إنه على الرغم من رد حماس السلبيّ بالنسبة لتل أبيب، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وقال مسؤول وصفته "كان 11" برفيع المستوى، إن "الولايات المتحدة تعمل بالفعل مع الوسيطين، قطر ومصر، على مقترحات وحلول جديدة من شأنها دفع المفاوضات إلى الأمام".

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الخلاف الأساسي بين إسرائيل وحركة حماس، يلا يسزال متعلّقا بعودة سكّان غزّة إلى شماليّ القطاع.

"نتنياهو يبحث عن معركة"

وفي سياق ذي صلة، لفتت القناة الإسرائيلية 13 إلى أنه لم يتمّ إخطار الجانب الأميركيّ، قبل إعلان نتنياهو عن القرار النهائي بشأن إلغاء زيارة الوفد إلى واشنطن، وقال مسؤولون للقناة: "علمنا بالقرار النهائي من وسائل الإعلام، وتفاجأنا".

ومن ناحية أخرى، زعم مسؤولون إسرائيليون، بأنه "خلال الأيام التي سبقت النقاش، قلنا لهم (للأميركيين) إنهم إذا لم يستخدموا حقّ النقض، فإننا سنبحث عدم إرسال الوفد".

وفي الوقت ذاته، انتقد مسؤولون أميركيون نتنياهو، وقالوا: "يبدو أن نتنياهو يبحث عن معركة".

وأشار تقرير القناة 13 إلى أنه رغم القرار، إلا أنه لا يُستبعَد في إسرائيل، أن يزور الوفد الولايات المتحدة على أي حال، وقال المسؤون الإسرائيليون: "سننتظر لنرى ما هو الخطّ (النهج) الأميركيّ، ونتخذ قرارا".