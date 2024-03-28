تحذيرات للإسرائيليين من السفر إلى خارج البلاد في ظل "تهديدات أمنية"

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوصي الإسرائيليين بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر - بما في ذلك سيناء - والأردن، ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في ظل "التهديدات الأمنية".

نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليومة الخميس، تحذيرات خاصة بسفر الإسرائيليين إلة الخارج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع اقتراب إجازة عيد "الفصح" اليهودي، وأوصى بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر - بما في ذلك سيناء - والأردن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوصى مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيليين الذين يعتزمون السفر لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو السويدية أو الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الصيف في فرنسا، بعدم إظهار هويتهم وإبراز جنسيتهم وعدم التجول بالأعلام الإسرائيلية.

وبحسب المسؤول، فإنه "لا توجد أي تحذيرات بشأن مخططات للإضرار بالإسرائيليين خلال الحدثين ولا توجد مشكلة في ارتداء الرموز الإسرائيلية في المسابقات نفسها، ولكن من الأفضل تجنب القيام بذلك أثناء التجول في شوارع مدينتي مالمو وباريس".

وأشار المسؤول إلى وجود "مناطق معادية للإسرائيليين" في مالمو، حيث من المقرر أن تقام تقام مسابقة اليوروفيجن التي تحظى بمتابعة الإسرائيليين، وقال إن "البيئة قد تكون إشكالية" رغم أنه سيتم تأمين موقع المسابقة على مستوى عال، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس".

وشدد المسؤول على أنه لا توجد توجيهات بعدم السفر إلى يوروفيجن، و"لكن يجب على أولئك الذين يسافرون عدم إظهار أو إبراز صهيونيتهم ​​هناك"، خوفا من استهدافهم أو وقوعهم في مشاكل؛ وأشار مجلس الأمن القومي إلى أنه منذ بداية الحرب، تزايدت التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج وتم إحباط العشرات من الهجمات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن "إيران وحماس والجهاد الإسلامي ومنظمات إرهابية إسلامية أخرى تحاول تنفيذ هجمات إرهابية ضد يهود أو إسرائيليين في جميع أنحاء العالم. وحذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من أن "عناصر إرهابية إيرانية تحاول الاتصال بمواطنين إسرائيليين في إسرائيل وخارجها عبر انتحال شخصيات أخرى".

وقال إن هدف هذه الاتصالات هو "اختطاف أو إيذاء الضحايا"؛ وأشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى "زيادة في مظاهر معاداة السامية ضد اليهود وتهديدات من قبل اليمينيين المتطرفين في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا".

وذكرت الهيئة التابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن "الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية تشكل هدفا رئيسيا للهجمات". وأوصى مجلس الأمن القومي الجمهور بفحص وجهة السفر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما يشمل: "محاولة تجنب البقاء في الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والأسواق والأماكن المرتبطة بالإسرائيليين أو اليهود".

كما أوصى بـ"الحفاظ على اليقظة في الأماكن العامة، وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية، وتجنب المشاركة في الأحداث الجماهيرية غير الآمنة وتجنب نشر تفاصيل السفر على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الرحلة وفي الوقت الفعلي للرحلة".