إثر انتقادات له: نتنياهو يوفد رئيسي الموساد والشاباك لمواصلة مفاوضات التبادل

قرار نتنياهو بإرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحرب على غزة، في أعقاب انتقادات وجهتها له عائلات الرهائن ووزراء في كابينيت الحرب

الإفراج عن رهائن في صفقة التبادل السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (Getty Images)

صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على عودة الوفد برئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة.

وتأتي مصادقة نتنياهو على توجه فريق برنياع إلى الدوحة بادعاء "استنفاد التفويض الممنوح لهم للتقدم في إجراء المفاوضات".

وكان بار قد زار القاهرة، الأسبوع الحالي، والتقى مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير تحدث مع برنياع وبار وصادق على توجه وفديهما إلى الدوحة والقاهرة في الأيام القريبة المقبلة.

وبحسب بيانين صادرين عن الوفدين الإسرائيليين، فإنهما سيتوجهان إلى الدوحة والقاهرة "مع حيّز عمل لمواصلة المفاوضات" حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وتأتي مصادقة نتنياهو في ظل انتقادات وجهتها عائلات الرهائن الإسرائيليين له، وكذلك انتقادات له من داخل كابينيت الحرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

واتخذ القرار بإرسال الوفدين، أمس، وأبلغ نتنياهو كابينيت الحرب بقراره، الليلة الماضية، بعدما تعالت دعوات داخل الكابينيت أن تبدي إسرائيل "مبادرة وليونة" في المفاوضات.

وكشف المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة، عن أن أحدث التقديرات في إسرائيل تفيد بأن قرابة نصف الرهائن الإسرائيليين في غزة، البالغ عددهم 134 رهينة، "ليسوا على قيد الحياة". وأضاف أنه "إذا كان هناك أحد ما في الجانب الإسرائيلي يماطل، فإنه مجرم".

وترددت تقارير عديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أفادت بأن نتنياهو يماطل في هذه المفاوضات بهدف إطالة الحرب وعدم سقوط حكومته، على خلفية معارضة اليمين المتطرف لوقف الحرب.