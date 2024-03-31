اعتقال منفذ عملية الأغوار في بلدة العوجا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدعو أبو رضا السعدي، وهو ضابط في قوات الأمن الفلسطينية، سلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منفذ عمليّة الأغوار الضابط في الأمن الوطني الفلسطيني، في بلدة العوجا قضاء أريحا، وذلك بعد مطاردة لمدة 3 أيام، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.

يشار إلى أن منفذ عملية العوجا والذي أعلن الاحتلال عن اعتقاله فجر اليوم بعد عملية مطاردة وحصار كامل لمدينة أريحا لمدة 3 أيام، هو الرقيب محمد السعدي، من مرتبات قوات الأمن الوطني الفلسطيني من الحي الشرقي بمدينة جنين.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدعو أبو رضا السعدي، وهو ضابط في قوات الأمن الفلسطينية، سلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي.

وزعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السعدي خاطب الجنود المتمركزين في منطقة العوجا صباح اليوم، وقال إنه نفذ عملية الأغوار، حيث تم تسليمه للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأصيب في العلمية المسلحة 3 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة على طريق 90 قرب العوجا جنوب الأغوار.

ويبدو أن المسلح وصل إلى نفس المكان بدراجة كهربائية تم العثور عليها هناك، وكان مسلحا بسلاح طويل ويرتدي ملابس خضراء.

وصباح الخميس الماضي، أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة جراء علمية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في منطقة الأغوار، حيث استهدف حافلة ومركبات للمستوطنين وانسحب من المكان.