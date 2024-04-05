الجيش الإسرائيلي يقيل قائد لواء وضابطا إثر مقتل عمال إغاثة بغزة

أقال الجيش الإسرائيلي قائد لواء عقب مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة، كما أقال ضابطا كبيرا آخر في نفس اللواء، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

جندي إسرائيلي فوق دبابة على الحدود مع قطاع غزة، 2 نيسان/ أبريل 2024 (Getty Images)

أقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمس الخميس، قائد لواء "ناحال"، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية، يوم الإثنين الماضي، وفقا للقناة 14 الإسرائيلية.

وبحسب القناة فإنّ هليفي "اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، من بينها إقالة رئيس لواء ناحال في الجيش (أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش)".

وأشارت القناة إلى أنّ هليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وقائد الفرقة 162 المدرعة.

وفي سياق متصل، أجريت مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن، تناولت مقتل عمال الإغاثة الـ7 بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ومساء يوم الإثنين الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دي البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".