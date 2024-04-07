الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و3 جنود بمعارك في خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجانح العسكري لحركة حماس، السبت، إيقاع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في "كمائن" في مدينة خانيونس، أسفرت عن مقتل 14 جنديا وإصابة 6 آخرين، بحسب ما أرودت في بيان مقتضب.

قتل 4 عسكرين من الجيش الإسرائيلي بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود من مدرسة "الكوماندوز" في معارك بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ظهر السبت، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 وصفت جراحهم بالخطيرة، خلال معارك واشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب القطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين أعلن عنهم 604 ضباط وجنود منذ معركة "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم 264 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن جنديان من الكتيبة 46 في اللواء 401 أصيبا بجروح خطيرة، صباح السبت، خلال معارك وسط قطاع غزة، كما أعلن إصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إيقاع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في "كمائن" في مدينة خانيونس، أسفرت عن مقتل 14 جنديا وإصابة 6 آخرين، بحسب ما أرودت في بيان مقتضب.

وقالت القسام في بيانها إن مقاتليها قتلوا 9 جنودا إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خانيونس، مشيرة إلى أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″، بكمين من حقل ألغام أُعد مسبقا، وتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

وأعلنت القسام أيضا قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خانيونس، وكذلك استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة الياسين "105 " وقوة راجلة بعبوة ناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح.