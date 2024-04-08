الحوثيون: غارة أميركية بريطانية على الحديدة

غارة أميركية بريطانية على موقع في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن، بحسب ما أفادت جماعة الحوثيين.

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الإثنين، إصابة مدني في غارة أميركية بريطانية استهدفت منزله في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن.

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وذكرت قناة المُسيّرة الناطقة باسم الحوثيين أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على قرية المنظر في مديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضافت أن "الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بليغة وتدمير منزله"، دون تفاصيل أكثر.

والأحد، أعلنت جماعة أنصار الله أنها شنت 5 عمليات عسكرية على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية قبالة سواحل اليمن خلال الـ72 ساعة الماضية، بعد أن أعلن الجيش الأميركي تدمير صواريخ ومسيرة تابعة للجماعة في البحر الأحمر.

وفي أحدث جولة من الهجمات على حركة الشحن، رفضا للعدوان على غزة، قالت جماعة الحوثيين إنها استهدفت "سفينة بريطانية وعددا من الفرقاطات الأميركية في البحر الأحمر".

كما أكدت أنها شنت هجمات أيضا في بحر العرب والمحيط الهندي "على سفينتين إسرائيليتين أثناء إبحارهما إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتعدّ الحُديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصاعدي في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرزن السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".