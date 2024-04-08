بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاطه إذا قرر إنهاء الحرب دون "هجوم واسع على رفح"

بحسب مصادر في الائتلاف الحكومي، فإن "هناك شعور بأن نتنياهو لا ينوي الوفاء بوعوده بتدمير حماس وتحقيق النصر المحقق".

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم بإسقاط الحكومة إذا قرر نتنياهو إنهاء الحرب على قطاع غزة من دون "هجوم واسع على مدينة رفح".

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وقال بن غفير، إنه "إذا قرر رئيس الحكومة (نتنياهو) إنهاء الحرب من دون هجوم واسع على رفح من أجل هزيمة حماس، لن يكون له تفويض للاستمرار في رئاسة الحكومة".

إلى ذلك، دعا وزير المالية ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، أعضاء الكنيست والوزراء عن حزبه لمشاورات وصفت بأنها "عاجلة" في الكنيست صباح اليوم.

ويأتي تصريح بن غفير ومشاورات سموتريتش عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من خانيونس، وفي ظل المحادثات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن جلسة أعضاء "الصهيونية الدينية" تأتي لمناقشة مواقفهم بشأن المستجدات الحاصلة، في وقت يشهد انتقادات حادة داخل الحكومة بشأن اتجاهات الحرب.

وبحسب مصادر في الائتلاف الحكومي، فإن "هناك شعور بأن نتنياهو لا ينوي الوفاء بوعوده بتدمير حماس وتحقيق النصر المحقق".

ونقل "واينت" عن مسؤول في أحزاب اليمين بالحكومة، لم يسمه، قال صباح اليوم "نأمل أن نتنياهو يدرك بأنه من دون رفح لن يكون رئيسا للحكومة".