سموتريتش يطالب بتعهد أميركي باستئناف الحرب واجتياح رفح بعد تبادل أسرى

سموتريتش يعتزم طرح طلبين خلال جلسة الكابينيت، لضمان مواصلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين سلطات الاحتلال وحركة حماس.

يطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتعهد علني من قبل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن سيكون باستطاعة إسرائيل اجتياح رفح واستئناف حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 186 يوما، في النهاية الهدنة التي يحددها اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

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جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") اليوم، الثلاثاء، وذكرت أن سموتريتش يعتزم طرح طلبه هذا خلال جلس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الخارجية والأمنية (الكابينيت الموسع)، الذي ينعقد في وقت لاحق، اليوم لمناقشة التطورات التي طرأت على المحادثات التي قادها الوسطاء في الأيام الأخيرة.

كما يطالب سموتريتش بعدم السماح بعودة النازحين من جنوبي قطاع غزة إلى مناطقهم شمالي القطاع المحاصر، دون خضوعهم لرقابة الاحتلال، فيما يدفع الوسطاء نحو اتفاق ينص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والإفراج عن 42 أسيرا إسرائيليا مقابل تحرير 800 - 900 أسير من سجون الاحتلال.

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