الاحتلال يقر باعتيال أبناء هنية ويزعم أنهم عناصر في الجناح العسكري لحماس

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بضربة جوية في شمال قطاع غزة، أدت إلى استشهادهم، متهما إياهم بالانتماء إلى كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن "كابينيت الحرب" لم يبحث أو يتداول باغتيال أبناء هنية، كما أنه لم يتم إبلاغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمني، يوآف غالانت، مسبقا، ولم تطلب مصادقتهما على العملية".

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) "قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس".

وأضاف أن العملية نفذتها "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو" في وقت سابق الأربعاء، وزعم أن الشهداء "كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، وحاول التشديد على صفتهم "عناصر في الجناح العسكري لحماس".

وأسفرت الضربة عن استشهاد ثلاثة من أحفاد هنية، وأكد شهود عيان بأن أفراد العائلة كانوا في جولة لتهنئة سكان مخيم الشاطئ وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وأفادت التقارير بأن "قصفا نفذه طيران الاحتلال استهدف مركبة في منطقة مخيم الشاطئ، أسفر عن استشهاد أبناء هنية، حازم وأمير ومحمد، وأحفاده آمال وخالد ورزان، بعد قصف مركبتهم في مخيم الشاطئ بغزة".

وأوضحت التقارير أن الاستهداف تم بصاروخ أطلق بواسطة مُسيّرة استهدفت السيارة بشكل مباشر، وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى مستشفى المعمداني الذي يعاني نقصا في الموارد والكادر الطبي.

وزعم جيش الاحتلال أن أمير هنية يشغل منصب قائد خلية في القسام، وقال إن محمد وحازم هنية هما "عنصران عسكريان في القسام.