الجبهة الداخلية تُعلِم السلطات المحلية بالاستعداد لرد إيراني محتمل.. و"لا تغيير بالتعليمات"

طلبت الجبهة الداخلية من السلطات المحلية "الاستعداد بهدوء بدون خلق حالة من الهلع بين المواطنين". ومن بين الحاجات الوقائية المطلوبة للاستعداد هي بالأساس الملاجئ العامة، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية "كان 11".

إسرائيليون يركضون نحو الملاجئ إثر صافرات إنذار (Getty images)

أصدرت الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعليماتها لرؤساء السلطات المحلية للاستعداد لرد إيراني محتمل على القصف الذي طال القنصلية الإيرانية بدمشق، وفق ما جاء في تقارير إسرائيلية.

وطلبت الجبهة الداخلية من السلطات المحلية "الاستعداد بهدوء بدون خلق حالة من الهلع بين المواطنين". ومن بين الحاجات الوقائية المطلوبة للاستعداد هي بالأساس الملاجئ العامة، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية "كان 11".

وأوضحت الجبهة الداخلية أنه لغاية الآن لا يوجد تغيير بالتعليمات للمواطنين.

وكان قد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول الرد الإيراني المحتمل إنه "لا تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية". وفي في محاولة طمأنة للإسرائيليين قال المتحدث باسم الجيش إن "العلاقة مع الولايات المتحدة وثيقة ووطيدة وتقاس بالأفعال".

وذكر إن "ردّت إيران من داخل أراضيها فهذا يثبت أنها تنوي التصعيد".