مداولات أمنية إسرائيلية.. غالانت يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية: "نعلم كيفية الرد"

في السياق، التقى غالانت اليوم بقائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، مايكل إريك كوريلا، في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، وبحثا الجاهزية للرد الإيراني المحتمل.

غالانت وقائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم

تعقد في هذه الأثناء مداولات أمنية إسرائيلية لبحث رد إيران المحتمل على قصف قنصليتها في دمشق الذي أسفر عن مقتل 7 عناصر من الحرس الثوري مطلع الشهر الجاري.

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ويشارك في المداولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بالإضافة إلى الوزيرين وعضوي "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

إلى ذلك، من المقرر أن يعقد مكتب نتنياهو جلسة إحاطة وصفت بـ"الطارئة" للمدراء العامين في الوزارات على خلفية الرد الإيراني المحتمل؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وفي السياق، التقى غالانت اليوم بقائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، مايكل إريك كوريلا، في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، وبحثا الجاهزية للرد الإيراني المحتمل.

وقال غالانت "أعداؤنا يعتقدون أنهم سيفرقون بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن على عكس فهم يربطوننا ويعززون من التواصل بيننا. أنا مقتنع بأن العالم يدرك جيدا من هي إيران وهي نفس الجسم الإرهابي التي تقود الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتمول حماس وحزب الله وقوات أخرى وتهدد الآن دولة إسرائيل".

وأضاف "نحن جاهزون دفاعيا على الأرض وفي الجو بالتعاون الوثيق مع جيران وأصدقاء من أجل منع إلحاق الضرر بإسرائيل وسنعرف كيفية الرد على ذلك".

ومن جانب واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن "التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية. نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل، وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

وأضاف "نحن نقيّم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها. التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل الهجوم الإيراني".

وتابع كيربي "نحن وإسرائيل نأخذ التهديد الإيراني على محمل الجد، وسنفعل كل ما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولحماية قواتنا في المنطقة".