تقرير إسرائيلي: حجم الأضرار على طرفي الحدود بين لبنان وإسرائيل

ذكرت الصحيفة أن حزب الله أطلق أكثر من 3000 صاروخ وقذيفة مدفعية على أهداف إسرائيلية، ونحو 240 قذيفة برؤوس متفجرة ثقيلة تزن بين 100-500 كيلروغرام وهي ما أحدثت أضرارا كبيرة ودمرت مقر فرقة الجليل في بيرنيت.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الجمعة، تقريرا تشير فيه إلى المعطيات الإسرائيلية لتبادل إطلاق النار عند الجبهة الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، التي تظهر حجم الأضرار على طرفي الحدود.

وذكرت الصحيفة أن حزب الله أطلق أكثر من 3000 صاروخ وقذيفة مدفعية على أهداف إسرائيلية، ونحو 240 قذيفة برؤوس متفجرة ثقيلة تزن بين 100-500 كيلروغرام وهي ما أحدثت أضرارا كبيرة ودمرت مقر فرقة الجليل في بيرنيت.

كريات شمونة (Getty images)

وذكر التقرير أن "90% من الصواريخ أطلقها حزب الله والباقي لفصائل فلسطينية أخرى، وأطلق حزب الله ما لا يقل عن 700 صاروخ مضاد للدروع بعضها من أنواع متقدمة أصابت قواعد إستراتيجية، التي لم تستهدف فقط مستوطنات ومواقع للجيش الإسرائيلي بخط المواجهة، فحسب إلا أيضًا وحدة المراقبة الجوية في ‘ميرون‘ بجبل الجرمق".

أما بخصوص، الطيران المسيّر الانتحاري، فأطلق حزب الله ما لا يقل عن 33 طائرة مسيّرة متفجرة نحو إسرائيل، ونفذ 55 محاولة قنص وسبع محاولات تسلل أحبطها الجيش الإسرائيلي، وفقا للتقرير.

وذكر تقرير الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نفّذ 1400 هجوم من الجو و3300 هجمة برية على مواقع لحزب الله، وهو ما أحدث أضرار ودمار كبيرين في عدة قرى بجنوب لبنان.

وادعت الصحيفة بتقريرها أن "خرابا حدث بكريات شمونة والمطلة ومستوطنات أخرى، لكن الوضع بلبنان أسوء بأضعاف، والجيش دمّر المئات من مخازن السلاح ومنصات عسكرية وغالبية البنى التحتية لحزب الله في منطقة القتال الوعرية".

وقُتل 22 إسرائيليا منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر على الجبهة الشمالية، من بينهم 14 جنديا، فيما أعلن حزب الله لغابة اليوم عن استشهاد 280 عنصرا له و70 مقاوما فلسطينيا وعدا عن استشهاد المدنيين، ومن بين شهداء حزب الله قادة ميدانيين أبرزهم قائد قوة الرضوان وسام الطويل، كما تم تنفيذ اغتيالات بالعمق اللبناني، مثل اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، في قلب الضاحية الجنوبية.