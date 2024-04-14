الموساد يدعي أن حماس رفضت مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

حماس شددت أمس على استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأيرى بين الطرفين"، لكن الموساد اعتبر، اليوم، أن موقف حماس "يثبت أن السنوار لا يريد صفقة إنسانية وإعادة المخطوفين"

مظاهرة حاشدة في تل أبيب، أمس، تطالب بالحماية من سياسة نتنياهو وإعادة الرهائن (Getty Images)

ادعى الموساد في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن حركة حماس رفضت مقترح وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الذي قدمه لها الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، الإثنين الماضي.

وكانت حماس قد شددت في بيان، أمس، على استعدادها لـ"إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

إلا أن بيان الموساد، اليوم، اعتبر في رده على بيان حماس أن "رفض مقترح الوسطاء الثلاثة، الذي شمل حيزا كبيرا جدا من الليونة من جانب إسرائيل، يثبت أن (رئيس حماس في قطاع غزة يحيى) السنوار لا يريد صفقة إنسانية وإعادة المخطوفين، ويستمر في استغلال التوتر مقابل إيران والسعي إلى توحيد الجبهات وتصعيد شامل في المنطقة".

وحسب بيان الموساد، فإن "إسرائيل ستواصل السعي من أجل تطبيق أهداف الحرب مقابل حماس في القطاع بقوة، وستقلب أي حجر من أجل إعادة 133 مخطوفا ومخطوفة من غزة بأسرع ما يمكن".

وجاء في بيان حماس، أمس، أنه "سلمت الحركة قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الذي تسلمته الإثنين الماضي".

وشددت حماس على تمسكها بـ"مطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار"، وأنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

والمقترح الذي ردت عليه حماس، طرحه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، حيث جلبه إلى القاهرة، الأسبوع الماضي، ويشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار قد يستمر لمدة ستة أسابيع.

وينص المقترح الأميركي على إطلاق سراح 900 أسير من سجون الاحتلال، من بينهم 100 أسير من ذوي الأحكام الطويلة؛ مقابل 40 أسيرا إسرائيليا محتجزا في قطاع غزة، في حين تؤكد التقارير أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الأطراف.

ويأتي ذلك فيما نقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول ضالع في ملف المفاوضات وشهادات من فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يحبط إبرام صفقة مع حركة حماس" تفضي إلى عودة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.