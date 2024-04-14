الهجوم الإيراني على إسرائيل.. بايدن قلق من حرب إقليمية

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن "بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران، وأن جهود الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى أفشلت هجوم إيران".

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القوات الأميركية ساعدت في إسقاط "كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا"، مضيفا أنه أكد مجددا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الدعم الأميركي "الثابت" لإسرائيل.

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ونقل تقرير لشبكة NBC عن مصادر رفيعة في الإدارة الأميركية قولها إن بايدن يخشى أن نتنياهو يحاول جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة أوسع وأن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بشكل متسرّع. ووفقا للتقرير، فإن المخاوف الأميركية نابعة من طبيعة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت NBC أن الاعتقاد في البيت الأبيض هو أن إسرائيل ليست معنية بحرب مباشرة مع إيران، لكن المصادر التي تحدثت في التقرير ليست متأكدة من توجهات إسرائيل. وعبر مسؤولون رسميون في الإدارة الأميركية خلال محادثات عن إحباطهم من الهجوم الإسرائيلي على دمشق، بداية الشهر الحالي، الذي أدى إلى مقتل ستة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وبينهم قائد "فيلق القدس" في سورية ولبنان، حسن مهداوي، والذي أدى إلى الرد الإيراني بهجوم على إسرائيل الليلة الماضية.

ونقلت NBC عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله عن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، إنه "لا أعتقد أن كانت لدى الإسرائيليين إستراتيجية بهذا الهجوم. فالإسرائيليون لا يتخذون دائما القرارات الإستراتيجية الأفضل".

وذكر بايدن في بيان أنه سيدعو قادة مجموعة السبع، اليوم الأحد، إلى تنسيق "رد دبلوماسي موحد" على الهجوم الإيراني "الوقح".

وقال بايدن "في وقت سابق من اليوم، شنت إيران ووكلاؤها الذين يعملون انطلاقا من اليمن وسورية والعراق، هجوما جويا غير مسبوق ضدّ منشآت عسكريّة في إسرائيل. إنني أدين هذه الهجمات بأكبر قدر من الحزم".

ونفذت إيران هجوما بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ليل السبت الأحد، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه الجمهوريّة الإسلامية ضد إسرائيل، بعد حوالي أسبوعين على قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.

وذكر بايدن أنه تحدث هاتفيا مع نتنياهو، ليؤكد له مجددا "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وأوضح الرئيس الأميركي في البيان "قلت له إن إسرائيل أظهرت قدرة ملحوظة على الدفاع عن نفسها ضد هجمات غير مسبوقة، وعلى إحباطها، باعثة بذلك رسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل".

وأشار بايدن إلى أنه سيتحدث مع نظرائه في مجموعة السبع الأحد، لافتا إلى أن أعضاء "فريقه سيعملون مع نظرائهم في كل أنحاء المنطقة"، وسيبقون على اتصال "وثيق" مع القادة الإسرائيليين.

وتابع بايدن "رغم أننا لم نشهد اليوم هجمات على قواتنا أو منشآتنا، سنبقى يقظين في مواجهة كلّ التهديدات، ولن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن "بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران، وأن جهود الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى أفشلت هجوم إيران".

ووفقا للموقع الأميركي، فإن بايدن وكبار مستشاريه قلقون بشكل بالغ من أن رد إسرائيل قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

إلى ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن بايدن أبلغ نتنياهو أن يعتبر ما حدث نصرا، لأن تقييم واشنطن أن هجوم إيران غير ناجح.

وأضاف المسؤول الأميركي: "قواتنا اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال هجوم إيران على إسرائيل".