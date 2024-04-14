عقب الهجوم الإيراني: فتح المجال الجوي الإسرائيلي و"بن غوريون" يستأنف الرحلات

من المتوقع أن يتغير مواعيد الرحلات في المطار، ويرجى من الجمهور المسافر تحديث مواعيد الرحلات الجديدة مع شركات الطيران وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة المطارات قبل وصوله إلى المطار، على أن تفتح المطارات الداخلية خلال ساعات النهار.

من المتوقع أن يتغير مواعيد الرحلات في المطار (Getty Images)

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه "وفقا لتعليمات النظام الأمني، اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا، سيتم فتح المجال الجوي إسرائيل وسيستأنف مطار بن غوريون عمله ورحلاته".

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ومن المتوقع أن يتغير مواعيد الرحلات في المطار، ويرجى من الجمهور المسافر تحديث مواعيد الرحلات الجديدة مع شركات الطيران وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة المطارات قبل وصوله إلى المطار، على أن تفتح المطارات الداخلية خلال ساعات النهار.

وعقب الهجوم الإيراني، ألغت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" 14 رحلة جوية من وإلى إسرائيل، معظمها إلى وجهات في أوروبا، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت".

وأضافت الشركة الإسرائيلية في بيان لها أن الوجهات الخارجية المتأثرة بالقرار تشمل باريس وروما وبرشلونة وميلانو وبوخارست وصوفيا وأثينا ودبي وموسكو.

ومساء السبت، قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي في البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر.

كما أعلن كل من لبنان والعراق والأردن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت، حيث أعلن صباح اليوم الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية في مطارات لبنان والأردن والعراق.

وأعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق إعادة فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات، وذلك بعد إغلاقها على خلفية الرد الإيراني على إسرائيل.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت إيران، مساء السبت، إطلاق هجوم شامل على إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، مطلع نيسان/أبريل الحالي، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.