غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يقصف بالجولان والجليل

تزامنا مع الهجوم الإيراني بالمسيرات على إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات كفرشوبا والخردلي والخريبة قرب الخيام، فيما رد حزب الله باستهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع ‏في الجولان بعشرات صواريخ كاتيوشا.

تجدد القصف المتبادل، الأحد، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي قصف بصواريخ كاتويشا مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية حدودية بالجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات لبنانية بالجنوب.

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وتزامنا مع الهجوم الإيراني بالمسيرات على إسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات كفرشوبا والخردلي والخريبة قرب الخيام، فيما رد حزب الله باستهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع ‏في الجولان بعشرات صواريخ كاتيوشا.

وأكدت وسائل إعلام لبانية، سماع دوي انفجارات بعيدة في مناطق لبنانية عدة في بعلبك وجنوبي لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت.

ويستمر القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الجبهة الشمالية، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي بدأ عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بازدياد التصعيد مع بدء إيران هجومها على إسرائيل، ليل السبت الأحد، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع نيسان/أبريل الحالي.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قتل في لبنان 363 شخصا على الأقلّ بينهم 240 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي عشرة عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.