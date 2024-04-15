جنوب لبنان: قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في توتر بدأ عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تجدد القصف المتبادل، صباح الإثنين، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود الشمالية، حيث أطلقت رشقت صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الحدودية، ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي، بينما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي اللبنانية.

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وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على طول الشريط الحدودي جنوبي لبنان، وذلك في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الحزب اللبناني والقوات الإسرائيلية.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في توتر بدأ عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قتل في لبنان 363 شخصا على الأقلّ بينهم 240 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وقتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين و8 مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.