خلافا لادعاءات إسرائيل: الهجوم الإيراني ألحق أضرارا بقاعدتين جويتين بالنقب

نصف الصواريخ الإيرانية سقطت قبل وصولها لإسرائيل، و9 صواريخ بالستية على الأقل خرقت الدفاعات الجوية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وأميركا اعترضت 80 مسيرة، والسعودية والإمارات نقلت معلومات زودتها إيران

صواريخ "القبة الحديدية" أطلِقت لاعتراض صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل، قبيل فجر أمس (أ.ب.)

قال مسؤولان أميركيان إن نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران، ليلة السبت – الأحد الماضية، سقطت قبل وصولها إلى إسرائيل، وفق ما نقلت عنهما شبكة ABC اليوم، الإثنين. وتشير التقديرات إلى أن إيران أطلقت قرابة 150 صاروخا بالستيا وصواريخ كروز.

وفيما ادعى الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه تم إسقاط 99% من أصل 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران، نقلت ABC عن مسؤول أميركي كشفه أن الأضرار في إسرائيل أكبر من ادعاءات جيشها، وقال إن 9 صواريخ على الأقل اخترقت منظومة الدفاعات الجوية وأصابت قاعدتين جويتين في جنوب إسرائيل.

وأصابت خمسة صواريخ إيرانية قاعدة "نيفاطيم" الجوية وألحقت ضررا بطائرة شحن من طراز "هيركوليس"، وبمدرج لا يتم استخدامه وبمخازن فارغة، وأن أربعة صواريخ أصابت قاعدة جوية أخرى من دون تقارير عن خسائر.

وشاركت في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية الجيوش الإسرائيلية والأميركية والبريطانية والفرنسية والأردنية. وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الليلة الماضية، إن قواتها اعترضت أكثر من 80 طائرة مسيرة وستة صواريخ بالستية تم إطلاقها من إيران واليمن. وحسب البيان الأميركي، فإنه تم استهداف صاروخ بالستي وسبع مسيرات كانت لا تزال على الأرض في اليمن.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه في ضغوط أميركية، نقلت السعودية والإمارات معلومات استخباراتية حول الهجوم الإيراني المخطط له بعد أن أحاطت إيران دول الخليج علما به.