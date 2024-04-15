نتنياهو يستدعي قادة المعارضة لإحاطة أمنية.. تقرير: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وغربيين، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني خلال اليوم؛ وبحسب تقديرات مصادر الصحيفة فإن "الرد سيكون سريعا"؛ يأتي ذلك يالتزامن مع استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، قادة المعارضة، لإحاطة أمنية في مقر وزارة الأمن قي تل أبيب (الكرياه).

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يأتي ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة في ظل الدعوات الإسرائيلية للرد على الهجوم المباشر الأول الذي تشنه إيران على أهداف في إسرائيل بواسطة صواريخ ومسيرات انتحارية نفذته ليل السبت - الأحد الماضي، ردا على اغتيال قادة في الحرس الثوري، من بينهم القائد البارز في فيلق القدس، محمد رضا زاهدي، بهجوم استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانتهاء المداولات المكثفة التي عقدها كابينيت الحرب الإسرائيلي لبحث سبل وإمكانية الرد على الهجوم الإيراني، وتواصلت نحو ثلاث ساعات، على أن تستأنف يوم غد، الثلاثاء؛ فيما استدعى نتنياهو كل من زعيم المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، لإحاطة أمنية في مقر وزارة الأمن؛ ولفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى تأجيل الإحاطة لأسباب تتعلق بجدول أعمال نتنياهو.

جاء ذلك فيما نلقت قناة "إيه بي سي" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن "9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت دفاعات إسرائيل وأصابت قاعدتين جويتين، وأضاف أن 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية وأدت لتلف طائرة نقل ومدرج غير مستخدم". وأضاف المسؤول أن "4 صواريخ باليستية أصابت قاعدة النقب الجوية"، مشيرا إلى أنه "لم ترد أنباء عن أضرار كبيرة".