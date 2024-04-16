استطلاع: أغلبية في إسرائيل تعارض هجوما ضد إيران

الاستطلاع ضمن بحث في الجامعة العبرية: 74% يعارضون مهاجمة إيران في حال سيقوض التحالف الأمني مع حليفات إسرائيل، و52% يرون أن الهجوم ليس مجديا بينما اعتبر 48% أن على إسرائيل شنه حتى بثمن إطالة الجولة القتالية الحالية

تظاهرة في تل أبيب، أمس، ضد هجوم على إيران (Getty Images)

أظهر استطلاع أجراه فريق من الباحثين في الجامعة العبرية في القدس، نُشر اليوم الثلاثاء، أن أغلبية بين الجمهور في إسرائيل تعارض هجوما ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، ليلة السبت – الأحد الماضية.

وقال 74% إنهم يعارضون هجوما إسرائيليا في إيران في حال سيسبب تقويض "الحلف الأمني مع حليفات" إسرائيل، التي شاركت في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

ورأى 52% أنه ليس مجديا الرد على الهجوم الإيراني بهدف إنهاء الجولة القتالية الحالية، فيما اعتبر 48% أن على إسرائيل أن ترد حتى بثمن إطالة الجولة القتالية الحالية بين الجانبين.

وحول طبيعة الهجوم ضد إيران الذي تهدد به إسرائيل، قال ربع مؤيدي شن هجوم إسرائيلي إنه ينبغي أن يتم في الأراضي الإيرانية، فيما أيد أكثر من ثلث المستطلعين "هجوما إستراتيجيا لإزالة التهديد النووي الإيراني".

وقال 46% إن إسرائيل قوية مقابل إيران، فيما أجاب 27% أن إسرائيل ضعيفة مقابل إيران، واعتبر 27% أن إسرائيل ليست قوية ولا ضعيفة مقابل إيران.

وأيد أكثر من نصف المستطلعين ضرورة استجابة إسرائيل لمطالب أمنية تطرحها حليفاتها، بين عارض 12% ذلك.

وشدد نحو 60% على أن المساعدات الأميركية ضد الهجوم الإيراني يلزم إسرائيل بتنسيق أمني مع الولايات المتحدة.

وقال 43% إنه يجب الاعتماد على حليفات إسرائيل في "تسوية" الحرب على غزة، فيما عارض ربع المستطلعين ذلك، وامتنع ثلث المستطلعين عن الإجابة على سؤال بهذا الخصوص.

ويقدم هذا الاستطلاع ملخصا لنتائج أولية لبحث أجري على عينة تمثل المجتمع الإسرائيلي، وتم إجراء الاستطلاع أمس وأول من أمس، وشمل 1466 شخصا فوق سن 18 عاما، يمثلون جميع السكان في إسرائيل من نواحي الدين، الجنس، السن، منطقة السكن ونسبة التصويت في انتخابات الكنيست الأخيرة.