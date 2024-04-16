رسائل "طمأنة" إسرائيلية لدول عربية في المنطقة بشأن الرد على الهجوم الإيراني

في ظل الحساسية البالغة لدى أنظمة عربية في المنطقة بشأن موقفها من المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل واحتمالات تصعيدها، تل أبيب توصل رسائل طمأنة لشركائها في المنطقة بأن ردها على إيران لن يحرجهم أو يعرض استقرار أنظمتهم للخطر.

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل حرصت على إيصال رسالة طمأنة إلى دول عربية في المنطقة بشأن ردها المحتمل على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، مفادا أنه "لن يعرضها أو يعرض الأنظمة الحاكمة فيها للخطر".

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جاء ذلك بحسب ما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، مشيرة إلى "مخاوف جدية" لدى أنظمة عربية في المنطقة من الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني "الذي شاركت بشكل أو بآخر في إحباطه".

وبحسب التقرير، فإن المخاوف الأساسية لدى هذه الأنظمة من أن الرد الإسرائيلي قد يستدعي ردا إيرانيا مضادا في ظل "رسائل التهديد الإيرانية بأن أي دولة قد تفتح أراضيها أو مجالها الجوي لهجوم إسرائيلي ضد إيران ستدخل في دائرة الاستهداف".

وقال إن "معركة مباشرة بين إسرائيل وإيران قد تجر العراق إلى الصورة وتؤثر على الأردن واستقراره". واعتبر أن "الإمارات والسعودية تخشيان الإنجرار إلى دائرة الاستهداف بواسطة الحوثيين في اليمن أو بشكل مباشر من إيران، على خلفية المواجهة بين إسرائيل وإيران".

وأشار التقرير إلى أن "مشاركة دول عربية في صد الهجوم الإيراني، يغذي حملة إعلامية ضد أنظمة هذه الدول ينتصر فيها المعسكر الموالي لإيران".

لذلك، وفق التقرير، فإن "إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار في حسابات الرد على إيران، عدم إظار شركائها في الخليج أو الأردن ومصر على أنهم ‘متعاونون مع إسرائيل‘".

وأضاف أن هذه الدول "تدرك جيدًا خطورة التهديد الإيراني الذي كلما اشتد سيصل إليها، لكن في المقابل فإن لتلك الدول قيود وحساسيات تتعلق باستقرار حكم الأنظمة فيها والرأي العام المحلي المعادي لإسرائيل، حتى لو لم يكن يشعر بالمودة تجاه إيران".

واعتبر أن "هذه الأسباب تجعل التحدث بمصطلحات على غرار ‘تحالف‘ أو ‘حلف‘ إقليمي مبكرة للغاية حتى بعد الهجوم الإيراني".