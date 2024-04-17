تقرير: إسرائيل قررت شكل الرد ضد إيران.. واشنطن تعلن عدم إبلاغها بطبيعة الرد وتوقيته

في ما يتعلق برد إسرائيل المحتمل على إيران، قال رايدر "هذا قرار سيادي يتعين على إسرائيل أن تتخذه"، مضيفا أنه "إذا لم تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها فقد تنشأ تهديدات للأمن والاستقرار الإقليميين".

أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") مساء الثلاثاء، بأن تل أبيب قررت كيفية الرد على الهجوم الإيراني، وهي تنتظر في الوقت الراهن انتهاز الفرصة المناسبة لتنفيذ ذلك.

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واتخذت إسرائيل قرارها إثر خلافات شديدة في الآراء بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن موعد وشكل الرد، إذ اقترح عدد من الوزراء الانتظار إلى حين التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالتحالف الدولي بينما رأى آخرون أنه يجب الرد بشكل فوري ومهاجمة منشآت حساسة في إيران؛ حسبما أوردت "كان 11".

ونقلت عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، لم تسمه، قوله إن "فرص تنفيذ ضربة انتقامية كبيرة في إيران تتضاءل مع مرور كل يوم".

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن قرار الرد على إيران يعود لإسرائيل وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع رقعة الصراعات في المنطقة، وأنها ستواصل دعم إسرائيل "بشكل لا يتزعزع".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لا تريد أن تتسع الصراعات في المنطقة".

وحول رده على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد تلقت رسالة من الولايات المتحدة حول رغبة الأخيرة بعدم اتساع رقعة الصراعات بالمنطقة، أجاب رايدر "لا أريد أن أتحدث نيابة عن إسرائيل".

وفي ما يتعلق برد إسرائيل المحتمل على إيران، قال "هذا قرار سيادي يتعين على إسرائيل أن تتخذه"، مضيفا أنه "إذا لم تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها فقد تنشأ تهديدات للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأشار رايدر إلى أن أعمال تشييد الميناء المؤقت الذي أعلن عن إنشائه في غزة بغرض إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، مستمرة كما هو مخطط لها وسيتم الانتهاء من تركيبه الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "إسرائيل لم تخبرنا بخططها للرد على الهجوم الإيراني أو طبيعته وتوقيته".

وأضافت أن "بلينكن على تواصل مباشر مع الإسرائيليين وحلفاء آخرين بالمنطقة بينهم قطر لمنع أي تصعيد".

وفي السياق، جاء عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا يريد توسع نطاق الصراع أو تعميقه، مشيرا إلى أن الرد على إيران من عدمه هو قرار إسرائيلي.