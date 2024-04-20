واشنطن تعتزم فرض عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي.. نتنياهو: "انحطاط أخلاقي"

تعتزم واشنطن في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؛ حسبما أورد موقع "واللا" مساء السبت.

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وأفيد بأن هذه العقوبات إن جرى فرضها تعتبر المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي.

وتشمل العقوبات منع حصول الكتيبة على مساعدات أميركية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأميركي؛ والكتيبة المذكورة يخدم فيها جنود من الحريديين القوميين و"شبيبة التلال" الذين ينفذون اعتداءات يومية على الفلسطينيين.

ومن ناحيته، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، العقوبات الأميركية المحتملة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة".

وأضاف "لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية".

واعتبر أنه "في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا ضد ’وحوش الإرهاب’، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة وانحطاط أخلاقي. إن الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه الخطوات".

وقال وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "قرار فرض عقوبات أميركية على الجيش في وقت تحارب إسرائيل على وجودها هو جنون مطلق".

وأضاف "لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستمتد إلى الجيش ودولة إسرائيل بأكملها"، معتبرا أن "هذا جزء من خطوة مدبرة لإجبار إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".