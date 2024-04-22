غالانت لجنود كتيبة "نيتساح يهودا": نقف وراءكم... لن يعلمنا أحد القيم والأخلاق

التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بجنود في كتيبة "نيتساح يهودا"، المهددة بعقوبات أميركية وشيكة في ظل ممارساتها العدوانية في الضفة الغربية المحتلة، وعبّر عن دعم القيادة السياسية في إسرائيل للكتيبة المتورطة بجرائم عدوانية بحق الفلسطينيين.

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وقال غالانت: "نحن في بداية حرب ضد سبعة جيوش ومنظمات إرهابية؛ المؤسسة الأمنية تقف خلفكم - لن يعلمنا أحد في العالم القيم والأخلاق"، علما بأن غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلي وقيادات سياسية في إسرائيل كانوا قد سارعوا للدفاع عن الوحدة العسكرية الضالعة بانتهاكات ضد الفلسطينيين.