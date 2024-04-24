إسرائيل تشكر مجلس الشيوخ وبايدن يعتزم إرسال أسلحة لأوكرانيا

رحب وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالموافقة على حزمة المساعدات لإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال إنه "بينما يصادف اليوم الـ200 للهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معا في الحرب ضد الإرهاب".

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، بعد طول انتظار، حزمة مساعدات ضخمة لكييف، فيما شكرت إسرائيل عبر وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، مجلس الشيوخ الأميركي على تصويته لصالح المساعدة العسكرية.

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وقال بايدن في بيان: "سأوقع مشروع قانون مساعدات إسرائيل وأوكرانيا وتايوان اليوم الأربعاء وأخاطب الشعب الأميركي".

وأضاف أن الكونغرس الأميركي استجاب لـ"نداء التاريخ" بإقراره هذا القانون، الذي يهدف إلى "تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".

وفي تل أبيب، رحب وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالموافقة على حزمة المساعدات لإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال إنه "بينما يصادف اليوم الـ200 للهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معًا في الحرب ضد الإرهاب دفاعا عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة".

وأضاف كاتس إن "حزمة المساعدات لإسرائيل التي أقرها المجلسان هي دليل واضح على قوة تحالفنا وترسل رسالة قوية إلى جميع أعدائنا. الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابل للكسر".

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لتمرير مشروع قانون حزمة المساعدات العسكرية، من بينها 26 مليار دولار لإسرائيل.

وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمن دعما لكل من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقر النصّ بدعم واسع من الحزبين.

وما أن صدرت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ حتى تنفّس زعيم الغالبية الجمهورية السناتور تشاك شومر الصعداء، قائلا "وأخيرا، وأخيرا، وأخيرا! هذا المساء، بعد أكثر من ستة أشهر من العمل الشاق والعديد من التقلبات والمنعطفات، ترسل أميركا رسالة إلى العالم أجمع مفادها أننا لن ندير ظهورنا لكم".

وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار الحزمة.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أنا ممتن لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".