تقرير: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين تهبط في السعودية قبيل زيارة بلينكن

رجحت "كان 11" أن مسؤولين إسرائيليين على متن الطائرة، وقد وصلوا لإجراء محادثات بشأن التطبيع بين تل أبيب والرياض.

هبطت طائرة إسرائيلية خاصة سبق وأن أقلت مسؤولين إسرائيليين في الآونة الأخيرة، في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت؛ وذلك عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المقررة غدا الأحد.

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وأفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار "بن غوريون"، قبل أن تتوقف لاستراحة مؤقتة في سلطنة عمان ثم أكملت نحو وجهتها وهبطت في السعودية.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") وجود مسؤولين إسرائيليين على متن الطائرة، وقد وصلوا لإجراء محادثات بشأن التطبيع بين تل أبيب والرياض.

وذكرت أن الطائرة نفسها استخدمت لرحلات رسمية قام بها مسؤولون من "الموساد" وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الآونة الأخيرة.

وسبق أن نقلت الطائرة مسؤولين إسرائيليين في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي جرت في مصر وقطر.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مؤخرا، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إتمام صفقة دبلوماسية في الشهور المقبلة، وتهدف إلى الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية.

وفي السياق، سيكون وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد، ويتوقع أن يركز على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 7 شهور.

ومن بين المشاركين الآخرين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر يومين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء خارجية ورؤساء وزراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

ومن بين هؤلاء وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ورؤساء وزراء قطر والأردن ومصر والعراق؛ وفقا لبيان صحافي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.