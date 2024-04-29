الخارجية الأميركية: 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات حقوقية جسيمة ونواصل الحوار مع تل أبيب

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن فحصا أجرته واشنطن خلص إلى أن 5 وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقالت إن جميع الوقائع التي فحصتها حدثت قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإن أيا منها "لم يحدث في قطاع غزة".

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وادعت الخارجية الأميركية أن "4 من الوحدات عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعّال"، وأضافت أن "إسرائيل قدمت مزيدًا من المعلومات عن وحدة خامسة"، وقالت إن الإدارة الأميركية "تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية" في هذا الشأن، وذلك في ظل التقارير عن تراجع البيت الأبيض عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال.

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