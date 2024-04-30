جنوب لبنان.. تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود من الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي "دوفيف" و"أفيفيم"، وتحقيق إصابة مباشرة بالمبنيين.

استمر تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال البلاد.

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وشن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وأعلن حزب الله استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود من الجيش الإسرائيلي في مستوطنتي "دوفيف" و"أفيفيم"، وتحقيق إصابة مباشرة بالمبنيين.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت في ساعات الليل والفجر على عدة بنى تحتية تابعة لحزب حزب الله في منطقتي كفركلا والخيام بجنوب لبنان.

وخلال ساعات الفجر تم رصد إطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه منطقة "دوفيف" وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في الأراضي اللبنانية.