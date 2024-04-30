نتنياهو: احتمال إبرام صفقة ضئيل للغاية... سندخل رفح مع أو دون اتفاق

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "عمليات إجلاء المدنيين من رفح بدأت بالفعل"، مشيرا إلى أن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ضئيلة للغاية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال لقاء عقده نتنياهو بممثلين عن ما يسمى بـ"منتدى هغفورا" المكون من عائلات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب على قطاع غزة؛ شدد نتنياهو خلاله على أنه "سندخل رفح ونقضي على كتائب حماس، باتفاق أو بدونه".

ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة عن نتنياهو قوله: "فكرة أن نوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح ونقضي على جميع كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه، لتحقيق النصر المطلق".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال الاجتماع الذي شهد كذلك مشاركة عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إن "عملية إخلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعدادا للعملية العسكرية التي ستنفذ قريبا".

وادعى نتنياهو أن "جميع وزراء الحكومة يؤيدون" اجتياح رفح؛ ووصف نتنياهو فرصة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس بأنها "ضئيلة للغاية"، واتهم الحركة "بمواصلة التمسك بمواقفها"، في إشارة إلى شرطة الحركة بإنهاء الحرب.

وشدد نتنياهو على أن أهداف الحرب على غزة "لم تتغير"، وقال إنها تتمثل بـ"القضاء على حركة حماس، بما في ذلك قدراته العسكرية والسلطوية، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإزالة أي تهديد مستقبلي قد يشكله القطاع".

وأضاف نتنياهو: "هناك جهود للتوصل إلى اتفاق. لقد عملنا حتى الآن على إطلاق سراح نصف المختطفين، وليس الأمر أننا لم نهتم. ولكن من الواضح أننا في مشكلة كبيرة جدًا. وفكرة وقف الحرب غير واردة دون حل هذه الكتائب الأربع".

وأشار نتنياهو إلى الصفقة السابقة ملمحا بأن إسرائيل ستستأنف حربها على غزة بعد تنفيذ أي صفقة بهدف إطلاق سراح أسرى إسرائيليين في غزة، وقال: "لقد قيل إننا لن نعود إلى الحرب إذا أوقفناها لفترة، ولكننا عدنا".