الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف ومواقع لحزب الله بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات سلاح الجو، قصفت عددا من البنى التحتية العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة شبعا، خلال الليل (الليلة الماضية)"، فيما أعلن حزب الله استهداف موقع في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شنّ هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، الليلة الماضية، وخلال اليوم، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.

يأتي ذلك فيما ذكر تقرير إسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة في تل أبيب باتت مستعدة لبحث "تعديلات حدودية" مع لبنان، وذلك في إطار "التفاهمات التي يتم بلورتها" لمنع تصعيد المواجهات الحدودية مع حرب الله إلى حرب شاملة.

وتجدّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

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