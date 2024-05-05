الوزيرة ريغيف تؤكد أن إسرائيل هاجمت إيران

أكدت وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)،​​ ميري ريغيف، للمرة الأولى أن إسرائيل هاجمت إيران، ردا على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران على العمق الإسرائيلي.

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وقالت الوزيرة الإسرائيلية إن "إيران تلقت الرسالة، والعالم المراقب يدرك أن دولة إسرائيل ليست مغفلة".

يشار إلى أن ريغيف هي المسؤول الإسرائيلي الأول الذي يبدد حالة الغموض الذي يحيط حتى الآن بالهجوم الذي وقع في قاعدة "شيكاري" الجوية في مدينة أصفهان منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد 5 أيام من الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث تم خلال الهجوم الإيراني إطلاق 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صاروخ أرض- أرض.

وشنت إسرائيل ضربة ضد إيران ردا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها، وأعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد، في حين التزم الجانب الرسمي الإسرائيلي الصمت إزاء الهجوم.

وذكرت تقارير من بينها تقرير لصحفية "جيروزاليم بوست"، أن الهجوم نفذ بواسطة صواريخ بعيدة المدى، أُطلقت من طائرات حربية، في حين لفتت تقارير أخرى إلى أن المسيرات قد هدفت للتشويش على الرادارت الإيرانية.

وأكد مسؤول أميركي في إحاطة صحافية أن "الموقع المستهدف ليس نوويا"، وأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران؛ وبحسب المسؤول، فإن الرد الإسرائيلي جاء "محدودا" واستهدف مواقع عسكرية إيرانية.