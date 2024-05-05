عملية كرم أبو سالم: 14 قذيفة استهدفت تجهيزات الاحتلال لاجتياح رفح

تقرير إسرائيلي يكشف أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام بقذائف الهاون على منطقة كرم أبو سالم وأسفر عن مقتل 3 جنود في جيش الاحتلال وإصابة 12 آخرين، استهدف التجهيزات العسكرية التي يعدها جيش الاحتلال لاجتياح رفح.

كشف تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام، الأحد، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين، استهدف التجهيزات العسكرية الإسرائيلية التي يعدها الاحتلال تمهيدا لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة، في قاعدة عسكرية قرب معبر كرم أبو سالم.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الذي تبنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفذ بواسطة نحو 14 قذيفة صاروخية، علما بأن القسام كانت قد أعلنت "قصف تحشدات لقوات العدو في موقع ‘كرم أبو سالم‘ ومحيطه بمنظومة الصواريخ ‘رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "14 قذيفة هاون أطلقت من رفح على مواقع للجيش الإسرائيلي ونقاط تجميع في منطقة كرم أبو سالم"، وذكرت أن "قذيفتين سقطتا في قاعدة أميتاي العسكرية المجاورة لمعبر كرم أبو سالم، تسببتا في إصابة بعض الجنود بجراح قاتلة".

وأشار التقرير إلى أن العناصر التي قتلت أو أصيبت كانت "في مهمة أمنية لحراسة معدات القوات والتجهيزات المعدة للدخول المقرر إلى رفح"، وشدد التقرير على أن المصابين ليسوا عناصر في قوات تم تجميعها في هذه المنطقة استعدادا لشن هجوم على رفح، وإنما "قوات نشرت في المنطقة للحراسة".

ووفقا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي شرع بالتحقيق في الواقعة، مع التركيز على مسألتين؛ بما في ذلك فحص أسباب عدم إطلاق صواريخ اعتراضية، بالإضافة إلى الظروف التي أدت إلى سقوط هذا الحجم الكبير من الخسائر البشرية رغم أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن المقاومة الفلسطينية ترصد استعداداته الميدانية لاجتياح رفح.

وقال المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش كان مستعدا لاحتمال أن تحاول حماس إطلاق النار على هذه المنطقة، في ظل الاعتقاد أن حماس ترصد انتشار القوات استعدادا لرفح"، وأضاف أن "استعدادات الجيش كانت على هذا الأساس، إذ تم ​​خفض عدد الجنود في الموقع إلى الحد الأدنى المطلوب، وتم وضع ملاجئ متنقلة" لحماية الجنود.

واعتبر أن ذلك سيدفع الجيش للتحقيق بالأسباب التي أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى "على الرغم من الاستعدادات". وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى القذيفتين اللتين تسببتا بإصابة الجنود، أصابت قذيفة أخرى عمود كهرباء، في معسكر أميتاي، كما أصيب منزل في كيبوتس "كيرم شالوم" إصابة مباشرة ألحقت أضرارا جسيمة.

كما سقطت قذيفة في موقع "صوفا" العسكري التابع لجيش الاحتلال، أحدثت أضرارا دون وقوع إصابات. وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض منطقة كرم أبو سالم لقصف، واتخذ من ذلك حجة للمسارعة إلى إغلاق المعبر الموجود هناك أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 12 آخرين من بينهم 3 بحالة خطيرة؛ وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 611، بينهم 266 منذ بدء المعارك البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.