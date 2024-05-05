نتنياهو يحرض على الاحتجاجات الطلابية الأميركية ويهاجم الجنائية الدولية

شن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، هجوما حادا على الاحتجاجات المتصاعدة في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واتهم المتظاهرين بـ"معاداة السامية"، زاعما أن المظاهرات الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر من 212 يوما، "تستهدف اليهود لكونهم يهودا".

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جاء ذلك في خطاب ألقاه نتنياهو في مركز "ياد فاشيم" الإسرائيلي لإحياء ذكرى المحرقة في القدس، شن خلاله هجوما على المحكمة الجنائية الدولية، في ظل التقارير الإسرائيلية حول عزمها إصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، على خلفية الحرب على غزة، واصفا هذه التحركات بـ"الفضيحة".

وبعد الهجوم الذي شنه على الحراك المناهض للحرب على غزة في الجامعات الأميركية، مقارنا بينها وبين الجامعات في أميركيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي، قال نتنياهو: "من الممكن أن تحدث فضيحة خطيرة بنفس القدر في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الخطوات هناك تهدف إلى تقييد أيدينا من حماية أنفسنا، لن نسمح بتقييدنا".

وعن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي شنته حركة حماس على البلدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاضر، قال نتنياهو إن "السابع من أكتوبر لم يكن محرقة، ليس بسبب غياب النية لدى أعدائنا بإبادتنا بل بسبب عدم قدرتهم على ذلك"؛ واستنكر نتنياهو الضغوط الدولية التي تطالب بإنهاء الحرب.