هليفي عشية ذكرى المحرقة: نخوض حربا "عادلة" فشلنا في بدايتها

بحسب ما ورد في رسالة رئيس هيئة الأركان: "نحن نتواجد في هذه الأيام في حرب فشلنا في البداية في مهمتنا وخسرنا الكثير والكثير. ونحن نخوض حربنا العادلة، وستكون هذه الذكرى مصدر قوتنا، وتذكيرا بأهمية وجود قوة حامية لشعبنا".

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا وصفها بـ"العدالة"، مشيرا إلى أن الجيش فشل وأخفق في بداية الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وردت تصريحات رئيس الأركان في رسالة بعث بها إلى الجنود والضباط عشية ذكرى المحرقة و"قتلى معارك إسرائيل"، حيث قال في رسالته إن "دولة إسرائيل تأسست، بفضل المقاتلين والمقاتلين من جميع الأجيال، الذين كانوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجلها".

وبحسب ما ورد في رسالة رئيس هيئة الأركان: "نحن نتواجد في هذه الأيام في حرب فشلنا في البداية في مهمتنا وخسرنا الكثير والكثير. ونحن نخوض حربنا العادلة، وستكون هذه الذكرى مصدر قوتنا، وتذكيرا بأهمية وجود قوة حامية لشعبنا"، على حد تعبيره.

وأضاف هليفي في رسالته إننا "نخوض في هذه الأيام غمار حرب شهدت في بدايتها إخفاقنا وعجزنا عن أداء المهمة المناطة بنا، فيما فقدنا حياة العديد من الرجال والنساء من مدنيين وجنود وأفراد وحدات الحماية في القرى والبلدات ورجال قوى الأمن والإنقاذ".

وتابع: " لقد طرأ تغيير جذري على طبيعة الشعب اليهودي. إنه تحول من شعب يفتقد الصوت وينعدم الحماية إلى شعب يتحمل المسؤولية عن مصيره... لن يعود الشعب مشرذما مشردا مضطهدا في المنفى، بل إنه شعب قوي ومستقل ومتماسك يعيش على تراب بلاده وفي وطنه"، على حد قوله.

وختم هليفي رسالته بالقول: "نرجو أن تكون هذه الذكرى، في الوقت الذي نخوض فيه حربنا العادلة، مصدرا لقوتنا، لتعيد إلى ذاكرتنا أهمية وجود القوة الحامية لشعبنا. ها نحن نتحمل وزر المسؤولية عن مواصلة القتال من أجل حرية شعب إسرائيل، وأن نضمن أن المحرقة لن تتكرر أبدا".