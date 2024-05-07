مقتل جنديين إسرائيليين عند الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيرة، أمس الإثنين، نفذه حزب الله استهدفت تجمعا لقوات من الجيش الإسرائيلي.

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وأصيب جنديان بجراح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة في المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، الإثنين، قبل أن يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتلهما.

وأعلن حزب الله قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

وشمل الهجوم الذي شنه حزب الله، إطلاق مسيرات متفجرة الذي استهدف تموضعا للجنود الإسرائيليين جنوبي المطلة، حيث فشلت المنظومة الدفاعات باعتراض كافة المسيرات، حيث اصابت مسيرة نقاط استقرار وتموضع الجنود، وتم تدمير آليات عسكرية وإعطابها وأوقعت بين قتيل وجريح، حسبما جاء في بيان لحزب الله.

وأعترف الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، بمقتل جندي رابع جراء هجوم شنته حماس أول أمس الأحد على معبر كرم أبو سالم.

وارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب ما يصل إلى 3344 جنديا وضابطا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة.